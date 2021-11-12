Вакцинация от коронавируса в РФ будет финансироваться из федерального бюджета

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Финансирование профилактической вакцинации от коронавируса в РФ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Это следует из проекта поправок в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", внесенного в пятницу в Госдуму правительством РФ.

"В случае возникновения и эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против этой инфекции осуществляется за счет средств федерального бюджета", - отмечается в документе, текст которого размещен в думской электронной базе данных.