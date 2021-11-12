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Путин считает мотивацию обязательным условием успеха в процессе образования

По мнению президента, если интерес есть к предмету, который человек изучает, то можно быть почти наверняка уверенным в том, что результат будет достигнут

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Результат в образовательном процессе зависит от проявленного к изучаемому предмету интереса и мотивации человека. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, комментируя презентацию проекта участников международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 из Казахстана.

"Вы знаете, обязательное условие успеха в процессе образования - мотивация. Вот если интерес есть к предмету, который человек изучает, причем в любом возрасте, на самом деле, то можно быть почти наверняка уверенным в том, что результат будет достигнут. Вот, собственно, на это, насколько я понимаю, и направлена ваша разработка. Повысить мотивацию, интерес - это здорово", - сказал глава российского государства.

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