Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предложенный правительством законопроект о QR-кодах будет распространяться только на граждан РФ старше 18 лет, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

"Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков, вы знаете, что в РФ пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет", - сказала она.