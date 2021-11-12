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Пандемия COVID-19

ВОЗ надеется провести встречу по "Спутнику V" на следующей неделе

В организации добавили, что по-прежнему должны получить полное досье по российскому препарату

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине "Спутник V" на следующей неделе. Об этом сообщила в пятницу на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством, - отметила она. - Мы надеемся провести встречу [по вакцине] на следующей неделе".

"Мы по-прежнему должны получить полное досье по "Спутнику V", - сказала Симао. - У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация".

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Пандемия COVID-19
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