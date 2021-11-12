МФЦ будут выдавать бумажные сертификаты по заявлению граждан

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Граждане, не имеющие электронные сертификаты и смартфоны, смогут получить бумажную выписку с QR-кодом в МФЦ по заявлению. Об этом в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

"Не все граждане на сегодняшний день имеют электронные сертификаты и смартфоны, поэтому нами предложен следующий механизм получения этих документов. <…> Не раскрывая никаких персональных медицинских данных граждан, выписка будет выдаваться в многофункциональных центрах по заявлению гражданина в тех случаях, когда гражданин не зарегистрирован на Едином портале государственных услуг или живет в отдаленной местности. Тогда в многофункциональном центре ему будет дана выписка из сертификата, в которой будет указана фамилия, имя, отчество, QR-код и два слова - либо действителен, либо недействителен сертификат", - сказала Голикова.