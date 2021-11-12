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Роспотребнадзор: число вакцинированных от коронавируса в Северной Осетии выросло на 23%

За пять дней привилось 7 686 жителей республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Северной Осетии растут, число привитых за пять дней этой недели выросло на 23% по отношению к аналогичному периода прошлой недели. Об этом сказал в ходе заседания оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по республике Алан Тибилов.

"За пять дней привиты 7 686 жителей республики, это на 23% больше, чем за этот же период на прошлой неделе", - сказал он.

Руководитель ведомства подчеркнул, что за последние три недели с момента введения дополнительный ограничений число выявленных случаев снизилось с 14,2% до 0,9%.

По мнению Тибилова, снижение темпов распространения связано с усилением ограничительных мер. Кроме того, по его словам, граждане республики стали ответственнее к соблюдению. требований. "Ну, и третье, это увеличение темпов вакцинации", - сказал он.

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