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Голикова рассчитывает, что коллективный иммунитет в России достигнут к июню 2022 года

На этом основании в стране будут действовать QR-коды, отметила вице-премьер

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Действие QR-кодов в России продлится, предварительно, до 1 июня 2022 года. Планируется, что в течение этого периода удастся достичь коллективного иммунитета к ковиду, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

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"Законопроект имеет срочный характер. Действует до 1 июня 2022 года. Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные - 80% взрослого населения", - сказала она.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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