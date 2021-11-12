Песков привился от ковида "Спутником Лайт"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

"Привился "Спутником Лайт", - сказал представитель Кремля в пятницу ТАСС.

Отвечая на вопрос, как он перенес прививку, Песков отметил, что у него "день была температура".

Пресс-секретарь президента РФ перенес ковид в мае 2020 года. Позднее он рассказывал, что у него сформировалось два типа антител, включая Т-клеточный иммунитет. О сохранении по-прежнему высокого уровня антител Песков говорил журналистам также 20 октября 2021 года.

Ранее, отвечая на вопрос о сроках ревакцинации президента Владимира Путина, Песков заявил журналистам, что это будет зависеть от рекомендации врачей.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Препарат зарегистрирован более чем в 15 странах, процесс регистрации осуществляется еще в 30 государствах. Опубликованные ранее НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. лиц препаратом "Спутник Лайт" в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.