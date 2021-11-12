Путин заверил, что практику наставничества будут шире внедрять и в школах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Институт наставничества давно работает в России, однако власти постараются шире применять его не только в профессиональной среде, но и в школах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на международной конференции AI Journey 2021.

Так он ответил на вопрос Дмитрия, одного из финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей. Юноша рассказал, что во время каникул у него часто есть желание и силы участвовать в олимпиадах, но он "не знает, с чего начать" и хотел бы прибегнуть к помощи наставника. Он задал главе государства вопрос, планируется ли развивать в России проекты менторства национального масштаба для школьников.

"Мы, безусловно, постараемся это делать, пошире применять [менторство] - и не только в сфере производства, в сфере профессионального образования, но и в школах постараемся это внедрять. Тем более что у нас все активнее и активнее внедряются элементы, связанные с ранним профессиональным ориентированием. Так что будем двигаться по этому пути точно", - заверил в ответ глава государства.

Президент пояснил, что, в частности, победители конкурса получат таких наставников от Сбербанка. "Организация богатая, высокотехнологичная, продвинутая. Они точно найдут вам сопровождающего", - пообещал он. При этом в целом, продолжил Путин, наставничество как "способ взаимодействия тех, кто идет к каким-то вершинам, с помощью тех, кто уже достиг известных результатов", применяется в России давно. "Здесь ничего нового-то нет. У нас целое движение было наставников", - пояснил он.

Однако для менторства в технологической сфере нужны "специфические люди" - "хорошо подготовленные, профессиональные", считает глава государства. "Собственно, наставники все должны быть профессиональные. Но в вашем случае они должны быть суперхорошо подготовлены, чтобы помогать, увлекать, поддерживать, помогать выбирать задачи", - подытожил президент.