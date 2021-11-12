Власти Тверской области увеличили размер стипендий и премий одаренных детей и молодежи

ТАСС, 12 ноября. Суммы стипендий имени музыканта Василия Андреева и певца Сергея Лемешева, которые студенты колледжей и ученики детских школ искусств Тверской области будут получать в 2021-2022 годах, увеличили на 40%. Их размер составит от 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Размер ежемесячных стипендий им. В. В. Андреева и С. Я. Лемешева увеличен с 3 000 рублей до 5 000 рублей для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2 100 рублей до 3 500 рублей - для учеников детских школ искусств", - говорится в сообщении на сайт облправительства.

По данным пресс-службы, размер ежемесячных стипендий губернатора для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодежных объединений увеличен с 1 100 рублей до 3 500 рублей, для студентов государственных профессиональных образовательных организаций - с 1 500 рублей до 5 000 рублей. Сумма премии главы региона вросла с 7 500 рублей до 10 000 рублей. "Ребята, которые добиваются успехов, - молодцы, стараются, и мы должны мотивировать их не останавливаться на достигнутом. Наша талантливая молодежь, которая удостоена стипендий, хороший пример для других детей Тверской области", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Всего в 2021-2022 годах премию имени основателя первого в России оркестра русских народных инструментов в Петербурге Василия Андреева, и стипендию имени оперного певца Сергея Лемешева будут получать 12 учащихся и студентов. Получателями стипендий и премий губернатора стали 110 молодых дарований Тверской области, добавили в пресс-службе.