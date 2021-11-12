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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Чазова

Премьер назвал смерть ученого невосполнимой утратой для медицины

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН Евгения Чазова. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

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"Уход из жизни человека - это большое горе. Но когда уходят такие люди, как Евгений Иванович Чазов, это невосполнимая утрата для медицины, науки, родных и близких. Для всех нас", - приводятся в телеграмме слова Мишустина.

Глава кабмина отметил профессионализм и талант Чазова. "Он был выдающимся ученым, который оставил после себя достойное наследие. Его научные изыскания в кардиологии определили направления совместных интеллектуальных усилий медицинского сообщества на долгие годы вперед", - добавил Мишустин. Имя академика Чазова знают несколько поколений как в России, так и по всему миру, отметил премьер.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ, академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет.

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