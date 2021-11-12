Путин заявил, что власти продолжат программу создания кванториумов в городах России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что власти продолжат программу развития кванториумов по всей стране.

"Что касается кванториумов, то, действительно, сеть подобных структур развивается, и мы будем делать это дальше", - заверил глава государства, отвечая в пятницу на вопросы на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

Путин подчеркнул, что при решении этой задачи нужно думать и о том, как создать для молодых людей возможность заниматься своим любимым делом - высокими технологиями, искусственным интеллектом. "Тем более что <…> уже школьники младших классов показывают такие результаты, которые взрослых людей удивляют. Мы обязательно будем эту программу развивать и дальше", - пообещал президент.

Путин также отметил, что задача создания центра для одаренных детей в Каспийске может быть решена в самый короткий срок. "Что касается Каспийска: это город замечательный, давайте отдельно поговорим. Дагестан этого заслуживает, чтобы, не откладывая в долгий ящик, решить эту задачу в самое ближайшее время", - сказал он.