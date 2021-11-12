Совет Думы 15 ноября рассмотрит проект об обязательных QR-кодах

Кроме того, комитет Госдумы по охране здоровья будет самым тщательным образом работать над правительственными законопроектами о введении обязательных QR-кодов, главная цель которых - защитить жизнь и здоровье граждан.

"Хотел бы в первую очередь сказать о сути этого законопроекта - точно это не цель подвергнуть какой-то обструкции, либо ограничениям тех граждан, которые по какой-то причине не собираются вакцинироваться. Суть этого законопроекта - защитить жизнь и здоровье наших граждан <…> Законопроекты действительно очень важные сейчас, будем самым тщательным образом работать над тем, чтобы сделать их еще лучше", - отметил Хубезов.

По его словам, с технической точки зрения законопроект ничего "особенно не меняет". "Ограничения, связанные с сертификатами вакцинации либо перенесенной болезни, ПЦР-тестирования, которые дают право на посещение музеев, ресторанов, кафе и так далее, они уже введены в подавляющем большинстве субъектов нашей страны. Здесь ничего не изменилось", - подчеркнул Хубезов.

Он также отметил, что сами по себе сертификаты позволяют сохранить здоровье и жизнь гражданам, которые отказываются прививаться, "потому что действительно позволяют прервать цепочку заражений и сохраняют их жизнь и здоровье". Кроме того, подчеркнул Хубезов, законопроекты никак не затрагивают права граждан посещать продовольственные магазины, магазины по продаже товаров первой необходимости и аптеки.

Как сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест.