В Коми с 15 ноября вновь заработают организации дополнительного образования

СЫКТЫВКАР, 12 ноября. /ТАСС/. Организации дополнительного образования Республики Коми полноценно заработают с 15 ноября, сообщила пресс-служба главы региона. Ранее их деятельность была приостановлена или по возможности переведена в дистанционный формат с 30 октября из-за ограничений по коронавирусу.

"С 15 ноября 2021 года разрешен доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется оказание услуг частных, республиканских и муниципальных организаций дополнительного образования. Такое решение принято сегодня, 12 ноября, по итогам заочного заседания республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На 12 ноября в Коми выявлено 83 677 заразившихся, прирост за сутки - 388. Выздоровели 70 697 человек, умерли 2 086. С 8 ноября в регионе расширен перечень общественных мест, где требуется QR-код либо справки вакцинированного, переболевшего, ПЦР-тест. Привито первым компонентом вакцины более 318 тыс. человек, или 57% взрослого населения региона.