Путин пригласил школьника из США поработать в России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил американского школьника, интересующегося робототехникой, на работу в РФ и рассказал о перспективах использования роботов.

Во время международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 в пятницу к главе государства обратился молодой человек по имени Акшан, который в одной из школ американского штата Вирджиния изучает русский язык. Он поинтересовался, приведет ли замена тяжелого труда роботами к появлению большего числа ученых, какие последствия несет роботизация.

"Соединенные Штаты [Америки] являются одними из лидеров применения высоких технологий, это очевидная вещь, и у вас наверняка будет возможность применить свои знания", - ответил Путин американскому школьнику. Однако, по его мнению, при обсуждении развития робототехники "дело не только в том, чтобы заменять людей при производстве каких-то грязных, тяжелых или вредных работ". "Хотя, конечно, это очень важно, и по этому пути, безусловно, нужно идти, особенно на вредных производствах", - уверен президент.

Он обратил внимание на то, что "уже сегодня используется робототехника для сортировки мусора, уже много других возможностей". "Скажем, в военной технике это роботы, которые занимаются разминированием после каких-то сложных и тяжелых событий в различных регионах мира", - привел пример глава государства. В качестве другого примера он назвал беспилотную технику - беспилотные летательные аппараты, подводные аппараты, корабли.

"Мне кажется, что и искусственный интеллект, и робототехника - это абсолютно связанные друг с другом вещи, я бы их даже не различал, потому что современное программное обеспечение развивается и развивается, определенные элементы искусственного интеллекта закладываются в робототехнические изделия", - сказал Путин. Он напомнил, что само слово "робот" впервые было использовано чешским писателем Карелом Чапеком в начале ХХ века. "С тех пор прошло много времени, теперь робототехника становится неотъемлемой частью нашей жизни", - заметил президент.

По его мнению, если молодой человек из США выбирает для себя профессию, связанную с робототехникой, то "этому можно только порадоваться". "Но, конечно, чтобы работать в этом направлении, работать успешно, нужно получить фундаментальные знания, в том числе и в области математики, инженерного дела", - предупредил глава государства. "Надеюсь, что у вас будет возможность не только поработать в Штатах, но и, если случай представится, мы будем рады видеть вас и в нашей стране", - обратился Путин к школьнику из США.