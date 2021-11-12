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Пандемия COVID-19

Главные санитарные врачи регионов получат новые полномочия в борьбе с ковидом

В случае возникновения разногласий между санитарным врачом региона и губернатором, последний должен представить мотивированное заключение об отказе от предложенных мер

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главные санитарные врачи регионов России получат расширенные полномочия давать рекомендации губернаторам по реагированию на эпидемическую ситуацию. Об этом в пятницу заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

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"В соответствии с законопроектом, главные санитарные врачи регионов наделяются еще одним полномочием. Когда они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона и также рекомендации по реагированию на ситуацию", - сказала она.

По словам Голиковой, в случае возникновения разногласий между санитарным врачом региона и губернатором, последний должен представить мотивированное заключение об отказе от предложенных мер.

"Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями. Если таковая ситуация складывается, то меры реагирования должен принимать главный санитарный врач России", - заключила она.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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