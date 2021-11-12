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Пандемия COVID-19
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Зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат от COVID-19 "Арепливир"

Препарат до конца 2021 года начнет поступать в стационары
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир" прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика - ГК "Промомед".

"Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК "Промомед" ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19", - сказали в пресс-службе.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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