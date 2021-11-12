Минздрав сможет устанавливать разные сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минздрав наделяется правом установить разные сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших ковидом граждан. Это следует из проекта поправок в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", внесенного в пятницу в Госдуму правительством.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, вправе установить срок действия двухмерного штрихового кода (QR-кода) <…> отдельно в отношении граждан, привитых против новой коронавирусной инфекции, отдельно в отношении граждан, которые перенесли заболевание, вызванное этой инфекцией", - отмечается в тексте документа.

Как сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест. Поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что "граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации".

Согласно проекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.