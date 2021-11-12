Тайный инвестор заплатил за покупку портрета XVIII века для Национального фонда Британии

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Тайный инвестор предоставил финансирование Национальному фонду Великобритании для покупки портрета XVIII века, на котором предположительно изображена принцесса из дома Йорков Елизавета Йоркская (1725 -1760). Об этом в пятницу сообщила британская вещательная корпорация BBC.

По ее данным, портрет находился во временном пользовании в историческом поместье Уимпол-Холл в Кембриджшире в течение нескольких десятилетий. Осенью текущего года из-за недостатка финансирования картина была выставлена на аукцион Sotheby's, однако за несколько дней до проведения торгов некий тайный меценат выкупил портрет и вернул его в распоряжение Национального фонда Великобритании.

Известно, что портрет Елизаветы Йоркской был заказан в конце 1740-х годов у модного светского художника первой половины XVIII века Томаса Хадсона, который на тот момент был на вершине карьеры и пользовался большим успехом среди лондонской аристократии. На портрете предположительно изображена леди Элизабет Йорк в образе пастушки. Она была старшей дочерью первого графа Хардвика, который являлся английским юристом и политиком, занимавшим пост лорда-канцлера Великобритании в то время.

"Я очень рад, что это произведение возвращается в Уимпол-Холл, чтобы посетители могли вечно наслаждаться его высочайшим качеством", - отметил старший куратор Национального фонда.

Леди Элизабет жила в поместье Уимпол-Холл с 15 -летнего возраста до того, как вышла замуж за адмирала Джорджа Энсона (1697-1762) в 1748 году. Она принимала активное участие в политической жизни страны, переписывалась со многими ведущими интеллектуалами своего времени. Также она участвовала в создании ландшафта в Стаффордшире, который сейчас находится под опекой Национального фонда.