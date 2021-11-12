Трутнев поручил изучить инициативу создания центра медицины АЗРФ в Архангельской области

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил изучить предложение властей Архангельской области по созданию в регионе федерального центра арктической медицины. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата полпреда по итогам заседания президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Минздраву России, Федеральному медико-биологическому агентству, Минвостокразвития России поручено рассмотреть предложения Архангельской области по созданию федерального центра арктической медицины и представить комплексное предложение в правительство РФ", - сказано в сообщении.

По мнению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, центр целесообразно создать в виде консорциума с управляющей компанией в виде автономной некоммерческой организации. Базой организацией центра может стать Северный государственный медицинский университет, входящий в пятерку лучших российских медицинских вузов. К созданию центра могут подключиться специалисты расположенной в Архангельске лаборатории Института физиологии природных адаптаций Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН.

"В национальных целях заложено повышение продолжительности жизни в нашей стране. К сожалению, самые невысокие показатели демонстрируют наши северные территории. Для того, чтобы эту проблему решить, нужно разобраться, какой должна быть арктическая медицина, как она должна учитывать риски для здоровья людей. Для этого, в том числе, необходимо создать специализированный центр, который обеспечит качественную медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба Трутнева.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Архангельская область стала инициатором создания научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика".