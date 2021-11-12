В Коми перезахоронят останки двух красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну

СЫКТЫВКАР, 12 ноября. /ТАСС/. Торжественные церемонии перезахоронения останков двух красноармейцев пройдут в субботу и в воскресенье в селах Большелуг и Куратово Республики Коми. Там предадут земле останки Григория Попова и Ивана Костромина, которые были призваны на фронт в Великую Отечественную войну из Коми, погибли и все это время числились пропавшими без вести, рассказал в пятницу глава республики Владимир Уйба.

"Мы помним каждого бойца, который погиб в годы Великой Отечественной войны за Великую Победу, за нашу Родину. Вчера в подмосковном городе Мытищи на территории военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" состоялась церемония передачи останки воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Они переданы родственникам и представителям властей с малой родины, откуда призывались на фронт. Среди опознанных воинов, ранее числившихся пропавшими без вести, благодаря работе поисковиков обнаружены и останки уроженцев Коми", - рассказал глава региона в видеообращении к жителям, размещенном на странице Коми во "ВКонтакте".

Опознан красноармеец Попов Григорий Мифодиевич 1918 года рождения, уроженец села Большелуг Сторожевского района, погиб в 1941 году. И красноармеец Костромин Иван Константинович 1915 года рождения уроженец Сысольского района, погиб в апреле 1943 года, сообщил руководитель региона.

"Останки наших воинов доставлены в республику. Завтра в субботу похороны со всеми почестями пройдут в селе Большелуг, а послезавтра - в селе Куратово, где живут родственники Ивана Костромина. Тем самым оба наших героя, внесших вклад в Великую Победу, найдут покой и будут похоронены на своей земле, в родной республике", - сказал глава региона.

Из Коми АССР было призвано на фронт более 170 тыс. бойцов, треть из них погибли. Призванные из Коми воевали на всех фронтах, большая их часть ушла защищать Ленинград, Карелию, Заполярье. Коми в годы войны являлась важной топливно-энергетической и лесосырьевой базой, откуда поставляли стране нефть, уголь, лес по завершенной в декабре 1941 года стратегической Северо-Печорской железной дороге.