Более 10 вакансий открыли в Кабардино-Балкарии для земских докторов

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) готовы трудоустроить по программе "Земский доктор" более 10 врачей в центральных районных больницах и амбулаториях отдаленных сел региона, сообщили в пятницу в региональном Минздраве.

"В центральных районных больницах Минздрава КБР открыты 12 вакансий по наиболее востребованным на селе врачебным специальностям. По программе "Земский доктор" в 2019-2021 годах в государственные медицинские организации трудоустроено 100 врачей, до конца текущего года будут трудоустроены еще 11 специалистов", - говорится в сообщении.

При трудоустройстве специалист получит субсидию в размере 1 млн рублей. Врачи, которые выберут должность в отдаленном сельском поселении, могут рассчитывать на 1,5 млн рублей. При этом, согласно условиям программы, земский доктор должен проработать пять лет в медучреждении, расположенном в селе, рабочем поселке или городе с населением до 50 тыс. человек.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек.