Эксперт заявила, что законопроекты о QR-кодах позволят вернуться к нормальной жизни

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Принятие законопроектов об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах позволит вернуться гражданам с иммунитетом от коронавируса к привычной жизни, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Задача, которую решает этот законопроект, - это, конечно, возможность для тех, кто имеет иммунитет, то есть вакцинирован или недавно переболел, уже свободно перемещаться, жить нормальной жизнью, такой, которая была в общем-то до эпидемии. Хотя, конечно, мы подчеркиваем, что необходимо продолжать соблюдать все требования безопасности и профилактики распространения инфекции даже тем, кто вакцинирован или переболел, то есть имеет иммунитет", - сказала она в пятницу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Руженцова добавила, что сохранение жизни и здоровья граждан, не имеющих иммунитет, является первостепенной задачей законопроектов, внесенных в пятницу правительством РФ в Госдуму. Также среди их задач эксперт выделила прекращение распространения коронавирусной инфекции и развития эпидемиологического процесса.

"Именно в чувствительном организме, который не в состоянии активно бороться с инфекцией, происходит и активное размножения вируса. Это репликации и длительное выделение вируса. И именно в этот период, как правило, и происходят мутации, то есть вирус меняется в большинстве случаев именно у тех, кто болеет тяжело и долго. И если таких случаев будет меньше, то мы фактически прекратим распространение эпидемии", - подчеркнула она.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Поправки также регулируют порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, речь идет о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.