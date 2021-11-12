В Петербурге побили рекорд по числу вакцинаций от ковида с начала прививочной кампании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Рекорд по количеству сделанных прививок от коронавируса за сутки установлен в Санкт-Петербурге по состоянию на 12 ноября. Всего выполнено 34 335 инъекций, что является лучшим результатом за все время прививочной кампании, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

"Первым компонентом привито 22 630 человек. Всего выполнено 34 335 инъекций, что является рекордом за все время кампании по вакцинации. Последний рекорд был зафиксирован 23 июля 2021 года - тогда суммарно в Петербурге было привито 32 999 человек", - говорится в сообщении.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,86 млн человек, более 1,98 млн человек завершили цикл вакцинации, сейчас в городе развернуты 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, запас вакцины составляет 631 271 дозу.

По последним данным, в Петербурге выявили 745 332 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 674 009 человек, умерли 24 882. За последние сутки в городе выявили 3 421 случай заражения.