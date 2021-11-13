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Гинцбург: QR-коды сработают в борьбе с пандемией, если сертификаты не будут поддельными

Этой меры достаточно для борьбы с пандемией, отметил директор Центра им. Гамалеи
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инициатива оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая предполагает введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, будет работать только при условии, что эта мера будет полноценно выполнятся, а сертификаты не будут поддельными. Такое мнение ТАСС высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Этой меры достаточно [для борьбы с пандемией], единственное, чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать, - сказал он. - Очень положительно отношусь".

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

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