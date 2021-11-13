Гинцбург: QR-коды сработают в борьбе с пандемией, если сертификаты не будут поддельными

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инициатива оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая предполагает введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, будет работать только при условии, что эта мера будет полноценно выполнятся, а сертификаты не будут поддельными. Такое мнение ТАСС высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Этой меры достаточно [для борьбы с пандемией], единственное, чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать, - сказал он. - Очень положительно отношусь".

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.