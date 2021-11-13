Останки 22 участников обороны Кавказа в годы войны перезахоронили в Северной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Останки 22 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне Кавказа, перезахоронили в Северной Осетии. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В Северной Осетии перезахоронили останки 22 советских воинов. Красноармейцы погибли при обороне Моздока летом 1942 года. Останки красноармейцев обнаружили в ходе очередной поисковой экспедиции", - говорится в сообщении.

Девятерых бойцов нашли на Терском хребте, 13 - в районе селения Кизляр, уточнили в пресс-службе. Также нашли красноармейскую книжку и три смертных медальона. Опознать удалось Василия Жулева из Краснодарского края, Михаила Цыбульняка из Орловской области, Федора Зобола из Архангельской области.

Останки предали земле в братской могиле у селения Предгорное. Память воинов почтили военнослужащие и ветераны, представители власти, поисковых отрядов, юнармейцы.

Осенью 1942 года в результате Моздок-Малгобекской оборонительной операции были сорваны планы гитлеровцев по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. Оборонительная линия на Моздокском направлении растянулась почти на 40 км. В боях на Моздок-Малгобекском рубеже погибли более 120 тыс. советских солдат и офицеров. Останки многих погибших до сих пор не нашли.