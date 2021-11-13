СМИ: супруг бывшей японской принцессы урегулировал ситуацию с долгом

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Кэй Комуро, который в октябре женился на уже бывшей японской принцессе Мако, урегулировал ситуацию с долгом. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Первоначально свадьба намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. Причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требующим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены, в частности, на учебу Комуро.

По данным NHK, Комуро и упомянутый друг его матери провели встречу в Токио, в ходе которой последний согласился прекратить дальнейшие разбирательства в обмен на получение выплаты от мужа бывшей принцессы. Соответствующая договоренность была закреплена в письменном виде. Сумма выплаты, а также финансовые источники, благодаря которым Комуро смог собрать необходимые средства, не раскрываются.