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СМИ: супруг бывшей японской принцессы урегулировал ситуацию с долгом

Финансовые источники, благодаря которым Кэй Комуро смог собрать необходимые средства, не раскрываются, отмечает телеканал NHK

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Кэй Комуро, который в октябре женился на уже бывшей японской принцессе Мако, урегулировал ситуацию с долгом. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Первоначально свадьба намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. Причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требующим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены, в частности, на учебу Комуро.

По данным NHK, Комуро и упомянутый друг его матери провели встречу в Токио, в ходе которой последний согласился прекратить дальнейшие разбирательства в обмен на получение выплаты от мужа бывшей принцессы. Соответствующая договоренность была закреплена в письменном виде. Сумма выплаты, а также финансовые источники, благодаря которым Комуро смог собрать необходимые средства, не раскрываются.

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Япония
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