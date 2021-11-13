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Почти 75% умерших за сутки от коронавируса в Приморье старше 65 лет

В регионе 45,8% жителей старше 60 лет привились от COVID-19

ТАСС, 13 ноября. Почти 75% умерших от коронавируса в Приморье за прошедшие сутки - пожилые люди старше 65 лет. У этой категории течение болезни часто отягощается наличием хронических заболеваний, сообщает пресс-служба правительства региона.

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По состоянию на 12 ноября в Приморье от коронавируса умерли 1 309 человек. "Из них 972 - [люди] старшей возрастной группы. Так, 74,3% летальных исходов приходится на граждан 65 лет и старше. По информации министерства здравоохранения Приморского края, течение COVID-19 у этой категории отягощено наличием хронических заболеваний, ослабленным иммунитетом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в возрастной категории 60 лет и старше вакцинацию от коронавируса в Приморском крае прошли только 45,8% граждан от общего количества подлежащих вакцинации.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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