Почти 75% умерших за сутки от коронавируса в Приморье старше 65 лет

ТАСС, 13 ноября. Почти 75% умерших от коронавируса в Приморье за прошедшие сутки - пожилые люди старше 65 лет. У этой категории течение болезни часто отягощается наличием хронических заболеваний, сообщает пресс-служба правительства региона.

По состоянию на 12 ноября в Приморье от коронавируса умерли 1 309 человек. "Из них 972 - [люди] старшей возрастной группы. Так, 74,3% летальных исходов приходится на граждан 65 лет и старше. По информации министерства здравоохранения Приморского края, течение COVID-19 у этой категории отягощено наличием хронических заболеваний, ослабленным иммунитетом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в возрастной категории 60 лет и старше вакцинацию от коронавируса в Приморском крае прошли только 45,8% граждан от общего количества подлежащих вакцинации.