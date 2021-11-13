Кравцов заявил, что творческие кружки должны появиться в каждой школе до 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Спортивные и театральные кружки должны быть организованы в каждой российской школе до 2024 года. Об этом в субботу сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время стратегической сессии по развитию образования на Дальнем Востоке.

"У нас стоит задача до 2024 года, чтобы в каждой школе был свой спортивный кружок и свой театральный кружок", - сказал Кравцов.

Он отметил, что более подробно вопросы будут рассмотрены на большом всероссийском совещании, которое пройдет в ноябре. Вопросы будут обсуждаться с профильными министерствами, в частности, с Министерством культуры РФ.