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Пандемия COVID-19

Туристы смогут при желании привиться на Кубе от COVID-19 местными препаратами

У властей есть все возможности для этого процесса, отметил президент республики Мигель Диас-Канель

ГАВАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Путешественники, приезжающие на Кубу, смогут при желании вакцинироваться от коронавируса препаратами, разработанными местными специалистами. Об этом в пятницу в эфире государственного телевидения сообщил президент республики Мигель Диас-Канель.

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"Туристы, желающие привиться [от коронавируса] на Кубе, смогут это сделать. У нас есть все возможности для этого процесса. Мы уже имеем информацию о группах туристов, которые приедут в страну с этой целью, а их встретит красивый и тихий остров", - сказал глава государства.

По данным Минздрава Кубы, эффективность местных препаратов от коронавируса Abdala и Soberana 02 в ходе клинических испытаний составила 92,28% и 91,2% соответственно. В настоящее время их производители ведут переговоры со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу их международного признания. Вакцины состоят из нескольких доз, полный курс вакцинации реализуется в течение периода до одного месяца.

Власти Кубы анонсировали полное открытие туристического сектора 15 ноября. С 7 ноября отменено требование к иностранным путешественникам проходить обязательный карантин в отелях после въезда в страну. При въезде необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

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КубаПандемия COVID-19
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