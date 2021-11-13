Власти Приморья планируют построить во Владивостоке 10 школ и около 30 детских садов

ТАСС, 13 ноября. Правительство Приморского края работает с "Дом.РФ" над привлечением федеральных субсидий и грантов для строительства во Владивостоке 10 школ и около 30 детских садов. Об этом сообщил журналистам в субботу губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Мы сейчас прорабатываем вместе с "Дом.РФ" возможности получения облигаций кредитных, а также грантов Министерства просвещения, единой субсидии Минвостокразвития под строительство во Владивостоке 10 школ и порядка 30 детских садов с тем, чтобы во всех микрорайонах, всех новых строящихся жилых районах поставить новые школы, создать новый облик образования", - сказал Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что ранее единая дальневосточная субсидия уже помогла запланировать строительство нескольких школ нового образца стоимостью по 2,5 млрд рублей в Находке и Большом Камне.

"Мы сегодня строим три школы, которые будут сдаваться в этом году несмотря ни на какие трудности. Стоит задача сдать новолитовскую школу (Новолитовск - село в Партизанском районе Приморья), школу в Большом Камне и школу в Глубинном. Мы, конечно, постараемся сделать все, чтобы ЗОСы (заключения о соответствии) были подписаны", - добавил глава региона.