Вторую очередь ВДЦ "Океан" планируют построить на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Проект строительства второй очереди Всероссийского детского центра "Океан" рассматривают власти Приморского края, для нее предусмотрен участок на острове Русский площадью 130 га, сообщил в субботу журналистам губернатор региона Олег Кожемяко.

13 ноября на территории ВДЦ "Океан" прошла стратегическая сессия по развитию образования на Дальнем Востоке с участием министра просвещения России Сергея Кравцова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, властей Приморского края.

"Мы сегодня видим, насколько важно и для региона, и для Дальнего Востока наличие лагерей отдыха, отвечающих самым современным требованиям, способных размещать детей и давать им и образование, и отдых, и здоровье. Мы видим, какая потребность в "Океане", поэтому там у нас есть участок, и город его выделит. С [мэром Владивостока] Константином Владимировичем [Шестаковым] тоже переговорили - порядка 130 га в районе [поселка] Шигино, где может расположиться вторая очередь "Океана", - сказал Кожемяко.

Ранее Сергей Кравцов уже озвучивал предложение о расширении Всероссийского детского центра "Океан". Работа будет вестись в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, которое он дал по части развития инфраструктуры детского отдыха.

Центр "Океан" создали в 1983 году на берегу Японского моря в окрестностях Владивостока. Это один из четырех детских центров России наряду с "Артеком", "Орленком" и "Сменой". Ежегодно в нем отдыхают около 17 тыс. детей из Приморского края и других регионов России. Большинство из них получают путевки бесплатно - это награды за научные или творческие достижения, активность в школьном самоуправлении или патриотической деятельности.