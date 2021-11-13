В Кузбассе отложили до января введение QR-кодов в гостиницах для поддержки туротрасли

ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение отложить до 20 января 2022 года введение QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в гостиницы и другие объекты коллективного размещения, которое должно было начать действовать с 15 ноября. Решение принято, чтобы поддержать туристическую отрасль, сообщил в субботу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время деловой программы по случаю старта нового горнолыжного сезона на курорте Шерегеш.

"Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения - это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе - до 20 января 2022 года. Категория [туристов в возрасте старше] 60 лет не будет освобождена от этих условий", - сказал Цивилев.