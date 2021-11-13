Детский отдых на Кубани вернулся к доковидным показателям

АРТЕК /Республика Крым/, 13 ноября. /ТАСС/. Отрасль детского отдыха Краснодарского края практически полностью восстановилась после кризиса, вызванного пандемией и ситуацией в 2020 году, когда в лагерях практически не принимали детей. Всего за год, по планам, детские центры и лагеря примут около 1 млн детей, что соотносится с показателями доковидного 2019 года, сообщил ТАСС в кулуарах финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" президент Национальной ассоциации детских лагерей России Александр Джеус.

"Я думаю, что на Кубани будет принято не меньше 1 млн человек за год, детей и подростков. <...> только детей из Краснодарского края не менее 300 тыс. принято уже", - сказал Джеус, добавив, что сейчас лагеря и центры работают при 75% загрузке.

Он также отметил, что по линии правительства и по линии региона был принят целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку детских лагерей. В качестве примера, Джеус привел снижение ставки налога до минимальных значений и требование к кредитным учреждениям о продлении срока выплаты кредитов

"Отрасль жива, она работает. <...> В коронавирусный год детей, конечно, было меньше, мы просели, но 2021 год - мы вернулись почти к докризисным показателям", - отметил руководитель ассоциации.

Краснодарский край - один из основных курортных регионов России. На Кубани сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники со всех концов страны. Детские лагеря и здравницы региона в условиях пандемии за лето 2020 года приняли 27 тыс. детей, бюджет оздоровительной кампании превысил 2 млрд рублей.