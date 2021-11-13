Эксперт заявила, что заболеваемость COVID-19 может снизиться к Новому году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией может снизиться к Новому году, в частности из-за роста охвата вакцинацией. Об этом ТАСС рассказала врач-инфекционист Светлана Ищенко.

"Я думаю, что да [снизится к Новому году]. Сейчас более положительно люди относятся к вакцинации, охват больше", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Ищенко напомнила, что в среднем циклы подъема и спада заболеваемости вирусными инфекциями длятся около трех месяцев.

Врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с ТАСС отметил, что те, кто не вакцинирован, будут защищены только при условии коллективного иммунитета на уровне 80-90%.

"Если 80%, а лучше 90% населения будет вакцинировано, вирус не будет иметь свободное хождение в популяции. В этом случае и те, кто не вакцинирован, будут в определенной степени защищен", - сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%. При этом, чтобы достичь уровня в 80% необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.