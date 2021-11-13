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Пандемия COVID-19

Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 сможет дополнять "Спутник Лайт"

Подтвердить это - одна из задач того клинического исследования, которое будет проводиться с вакциной, отметил директор Центра им. Гамалеи

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Назальная вакцина от нового коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, сможет в будущем применяться для ревакцинации вместе со "Спутником Лайт". Об этом ТАСС сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

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"Безусловно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Подтвердить это - одна из задач того клинического исследования, которое будет проводиться с вакциной".

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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