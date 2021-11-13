В Совфеде допустили возможность выдачи QR-кодов переболевшим с высоким титром антител

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Внесенные в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест могут быть дополнены поправкой, где будет прописан индивидуальный подход к гражданам с высоким титром антител, переболевшим более установленного Минздравом срока назад. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

"Надо внимательно посмотреть. Возможно, понадобится внести поправки, которые касаются выдачи QR-кодов тем людям, которые переболели и имеют высокий титр антител. Им прививаться не рекомендуют, а со времени заболевания может пройти больше, чем шесть месяцев, но высокий титр сохраняется. То есть нужен некий индивидуальный подход", - пояснил Круглый, добавив при этом, что защитные меры в виде QR-кодов необходимы.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест. Поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что "граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации".

Минздрав наделяется правом установить разные сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших ковидом граждан. Согласно проекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Летом 2021 года Минздрав РФ пояснял, что для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа. Для переболевших - в течение шести месяцев с даты выздоровления. Для вакцинированных и ревакцинированных граждан - один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев.