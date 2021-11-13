В Совфеде допустили возможность выдачи QR-кодов переболевшим с высоким титром антител

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Внесенные в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест могут быть дополнены поправкой, где будет прописан индивидуальный подход к гражданам с высоким титром антител, переболевшим более установленного Минздравом срока назад. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Надо внимательно посмотреть. Возможно, понадобится внести поправки, которые касаются выдачи QR-кодов тем людям, которые переболели и имеют высокий титр антител. Им прививаться не рекомендуют, а со времени заболевания может пройти больше, чем шесть месяцев, но высокий титр сохраняется. То есть нужен некий индивидуальный подход", - пояснил Круглый, добавив при этом, что защитные меры в виде QR-кодов необходимы.
12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест. Поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что "граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации".
Минздрав наделяется правом установить разные сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших ковидом граждан. Согласно проекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Летом 2021 года Минздрав РФ пояснял, что для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа. Для переболевших - в течение шести месяцев с даты выздоровления. Для вакцинированных и ревакцинированных граждан - один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев.