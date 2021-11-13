В МИД РФ назвали абсурдными обвинения в адрес РФ из-за ситуации на границе Белоруссии

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами из стран Ближнего Востока, сложившейся на белорусско-польской границе. Об этом заявил ведущим российским информагентствам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"Основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным, - сказал Лукьянцев. - В пятницу [12 ноября] представители Польши [в ООН] и выступавший с общим заявлением от Евросоюза упоминали, что это все вина "преступного режима Лукашенко" [президента Белоруссии Александра Лукашенко] и так далее. При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов. То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что все это необходимые меры. Это совершенно откровенный двойной стандарт в оценке соответствующей ситуации".

"Мы также в пятницу говорили, что не надо искать виноватых там, где их нет, а если есть гуманитарные вопросы, то их следует решать в двухстороннем порядке, - отметил дипломат. - Нам заявляли, что среди лиц, которые находятся на границе либо уже пересекли ее, якобы есть граждане РФ, но почему-то никаких конкретных обращений и запросов с конкретными фамилиями по линии правоохранительных органов соответствующих государств не поступало".

Отказ от взаимодействия

Уполномоченный МИД России обратил внимание на то, что, несмотря на все громкие обвинения, представители сопредельных с Белоруссией стран "наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие" с соответствующими правоохранительными белорусскими органами. "Если есть профессиональные темы и проблемы, их следует решать в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество, - указал он. - Но та реакция, которую мы видим на границе, куда стягиваются и вооруженные формирования, роются рвы, возводятся стены и натягивается колючая проволока, вызывает самые непривлекательные ассоциации, с которыми хотелось бы навсегда порвать. Но эти угрозы, к сожалению, очень живучие".

Права человека

Дипломату был задан вопрос о применении силовых методов польской стороной в отношении мигрантов. "Если говорить о многосторонних договорах, которые существуют в рамках ООН, то есть международный Пакт о гражданских и политических правах, есть Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах наказания, - сказал заместитель директора Департамента МИД РФ. - В рамках обоих этих международных договоров существуют контрольные органы. В случае с пактом - это комитет по правам человека, в случае с конвенцией против пыток - это комитет против пыток. Соответственно, в обоих случаях есть возможность подачи индивидуальных обращений со стороны пострадавших либо жертв, либо международных неправительственных организаций с жалобами на действия соответствующих властей".

По его словам, Польша и Литва являются участниками этих международных договоров, признающими компетенцию соответствующих договорных органов получать и рассматривать подобные жалобы.

"Существует и европейская Конвенция по правам человека, где надзирающим органом является Европейский суд по правам человека, - отметил российский дипломат. - Совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства. Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, эти жалобы рассматривались. То есть привязка к гражданству не обязательна, главное - место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре".

Практика

По словам Лукьянцева, такие жалобы подаются частными лицами, которые являются жертвами, либо же по их поручению неправительственными организациями. "Если такая информация подтверждается в том числе документальными свидетельствами, фото- и видеосъемкой, медицинскими данными, то все это является основанием для соответствующих жалоб", - сказал он.

Дипломат особо отметил политизацию якобы какой-то роли России в кризисе. "Вопрос очень сильно политизирован. Но насколько мы знаем, гуманитарная помощь оказывается и по линии российских организаций - религиозных, [в том числе] исламских", - добавил дипломат. Россия, по его словам, будет только приветствовать содействие по линии неправительственных структур. "Потому что гуманитарная ситуация очень тревожная", - сказал уполномоченный МИД России.