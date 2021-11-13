Строительство аэродрома в Шерегеше потребует до 8,5 млрд рублей господдержки

ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Реализация проекта по строительству аэродрома вблизи популярного горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области потребует от 6 до 8,5 млрд рублей из федерального бюджета на взлетно-посадочную полосу и другую аэродромную инфраструктуру. Об этом сообщил в ходе деловой программы по случаю старта нового горнолыжного сезона на курорте Шерегеш Евгений Янкилевич, заместитель генерального директора компании "Новапорт", которая планирует выступить инвестором проекта.

"Мы провели все предпроектные работы. Предпроектные расчеты показывают, что в строительство аэродромной инфраструктуры, как правило это федеральные деньги, федеральный объект, требуются 6-8,5 млрд рублей. Почему такая разница? Мы склонны считать, что 6 млрд, потому что мы рассчитываем использовать местные материалы, инертные в первую очередь. Это позволит серьезно сэкономить деньги", - сказал Янкилевич.

Он уточнил, что инвестор готов вложить средства в строительства терминала и аэропортовой инфраструктуры для нового аэродрома - 6,8 млрд рублей помимо требуемых на аэродромную инфраструктуру федеральных средств.

Определен участок под строительство аэропорта площадью 995 га в 7 км от Шерегеша. Объект планируется возвести к 2024 году. Уже разработано комплексное техническое задание на проектирование, оно предусматривает взлетно-посадочную полосу протяженностью свыше 2,7 км, которая позволит аэропорту принимать самолеты B-737, A-319, A-320, SSJ-100. Авиасообщение из Шерегеша планируется наладить более чем с 11 городами, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами Сибири.

В минувшем горнолыжном сезоне Шерегеш установил рекорд по посещаемости - свыше 2 млн человек. Это почти вдвое больше, чем в 2020 и 2019 годах Сейчас отдыхающие прилетают в город Новокузнецк в 180 км от Шерегеша, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или на автобусах, что отнимает время. Собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит аэропорт Новокузнецка.

Развитие горнолыжного курорта Шерегеш включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.