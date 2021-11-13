МИД РФ отметил изменения в ЕС по вопросу борьбы с героизацией нацизма

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Ряд стран ЕС признается, что им стыдно за их позицию по вопросу борьбы с героизацией нацизма. Об этом заявил ведущим российским информагентствам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес, заключаются в том, что мы пытаемся использовать эту тематику для узурпации победы над нацизмом, для нападок на неугодные нам соседние страны, используем историческую тематику в политических целях, хотя мы всегда продвигаем тезис о том, что эта победа во Второй мировой войне - общее достижение всех государств - членов ООН, что ее не нужно делить", - обратил внимание Лукьянцев. Дипломат особо отметил, что МИД готовит ежегодные доклады о тенденциях в области борьбы с героизацией нацизма.

"Нас спрашивают, что же изменилось с 2005 года, когда мы начали вносить эту резолюцию ["о борьбе c героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"] в Генеральной Ассамблее ООН, - продолжил уполномоченный МИД РФ. - Если посмотреть на то, что происходило в начале 2000-х годов, когда марши ветеранов "Ваффен-СС" в странах Прибалтики посещали официальные лица, то после появления данной резолюции, когда миру стало известно о данных проявлениях, к которым мы привлекали внимание, участия официальных лиц в этих маршах не наблюдается".

По словам дипломата, "изменения все-таки есть, и они налицо". "Те же самые страны ЕС, которые хоть и воздерживаются при голосовании по данной резолюции, в двусторонних контактах признаются, что им стыдно озвучивать те поправки, которые они выдвигают в ходе переговоров по тексту, - отметил Лукьянцев. - То есть они понимают, насколько одиозно звучат некоторые тезисы".

США и Украина в пятницу вновь стали единственными странами, выступившими против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. В поддержку резолюции выступила 121 страна, воздержались 53. Документ в итоге был принят.