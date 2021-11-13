В Белоруссии заявили, что около 100 мигрантов перешли на территорию Польши

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Группа мигрантов до 100 человек из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы переместилась на территорию Польши и находится вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной на границе.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска ["Брузги - Кузница"]. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - сказали в субботу корреспонденту ТАСС в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Как отметили в комитете, речь идет о беженцах, перемещение которых вдоль госграницы республики с Польшей фиксировали белорусские пограничники в минувшую пятницу. "В целом ситуация на белорусско-польской границе, где продолжают находиться беженцы, существенно не изменилась", - отметил представитель ведомства.