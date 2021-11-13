"УГМК-Застройщик" готова инвестировать 112 млрд рублей в новые турцентры в Шерегеше

ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Компания "УГМК-Застройщик" (предприятие Уральской горно-металлургической компании (УГМК) намерена до 2036 года инвестировать 112 млрд рублей в строительство многофункциональных туристических районов "Гора зеленая" и "Панорама" на территории горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Соответствующее соглашение подписано губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и руководителем компании Евгением Мордовиным.

"Показатели проекта - за 15 лет объем инвестиций 112 млрд рублей, рабочих мест 3,5 тыс. создается, налогов - почти 4 млрд рублей", - сказал Мордовин на церемонии подписания.

Он отметил, что под строительство определены два участка площадью около 140 га. Рельеф территории курорта позволяет построить как малоэтажные здания апарт-комплексов и отелей в стиле альпийского шале, так и высотные здания. На первых этажах предполагается расположить коммерческую инфраструктуру: фитнес-центр с бассейном, рестораны, кафе с теплыми крытыми верандами, магазины, SPA-комплексы и другие объекты.

На первом этапе - до конца 2026 года - девелопер планирует построить 190 тыс. кв. м жилья, а также коммерческие объекты. Реализация проекта развития курортной зоны, по словам Мордвина, позволит кратно увеличить поток туристов, в том числе, летом и в межсезонье.

О курорте

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 гг. здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны.

Развитие горнолыжного курорта Шерегеш включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.