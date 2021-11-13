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Целевой фонд будущих поколений Якутии запустил школу для обучения детей креативным навыкам

В школе планируют сформировать шесть команд численностью до семи человек

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Образовательная школа Proskills Yakutia для обучения детей креативным навыкам запущена в субботу целевым фондом будущих поколений Якутии совместно с сообществом фотографов, видеооператоров и специалистов в сфере медиаискусства и медиаиндустрии. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба фонда.

"Сегодня стартовала образовательная школа Proskills Yakutia. Школа реализуется в рамках образовательной программы парка будущих поколений - стратегического объекта республики, реализуемого по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Строительство и содержательное наполнение объекта координирует целевой фонд будущих поколений республики", - сообщили в фонде.

В сентябре было подписано соглашение о создании в Якутске до 2025 года парка будущих поколений с молодежным центром. В здании молодежного центра будут проходить акселерационные и образовательные программы, на открытом воздухе предусмотрят спортивные площадки, зоны для организации мероприятий, скейт-парк, пешеходные зоны. Отмечалось, что это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона.

"Старт строительства [парка будущих поколений с молодежным центром] объявлен, а пока мы уже начали реализацию содержательной части, в том числе курсы, программы для школьников по навыкам креативной экономики, предпринимательства", - добавили в фонде. Уточняется, что в субботу запускается курс "Proдвижение бренда" для учеников 6-10-х классов.

Как добавили в фонде, в данный момент в школе планируется сформировать шесть команд численностью до семи человек по различным направлениям, кроме курсов в школе будут проходить олимпиады, контрольные работы.

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