Первые чартеры в Шерегеш в новом зимнем сезоне будут запущены 27 ноября

ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Первые субсидированные чартерные рейсы из Москвы в Шерегеш в новом зимнем сезоне будут запущены 27 ноября, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции.

"Мы очень рады именно на Шерегеше объявить о старте нашей большой чартерной программы по всей стране на зимний период, в частности на Шерегеш. Первые чартеры сюда полетят уже через две недели, 27 ноября", - сказала Догузова.

Заместитель генерального директора туроператора TUI Россия Александр Сирченко напомнил, что первая чартерная программа в Шерегеш была запущена прошлой зимой. Новая программа будет более масштабной, количество чартерных рейсов на курорт достигнет 20. Всего планируется перевезти порядка 3 200 туристов. Благодаря субсидиям стоимость недельного тура с перелетом, трансфером и проживанием составит от 32 тысяч рублей, что почти в два раза дешевле стоимости туров на регулярной авиаперевозке. При этом программа позволит более выгодно летать как из Москвы в Кузбасс, так и из Кузбасса в Москву. По его словам, чартеры компании также будут летать на Сахалин, в Бурятию, Тюмень и Казань.

В субботу власти Кузбасса заключили трехстороннее соглашение с Ростуризмом и федеральным туроператором TUI, в рамках которого стороны будут комплексно развивать туризм в регионе, в том числе привлекать больше туристов на популярный горнолыжный курорт Шерегеш. На него приходится основной туристический поток в Кузбассе. В зимнем сезоне 2020-2021 гг. здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. Официальное открытие нового 40-го зимнего сезона в Шерегеше запланировано на 13 ноября.