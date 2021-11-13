Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило 9 млн

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 256. Общее количество заболевших превысило 9 млн и составило 9 031 851, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В относительном выражении прирост составил 0,44%.

Заболевших стало на 1 млн больше менее чем за месяц - число инфицированных превысило 8 млн 18 октября.

В частности, за сутки было выявлено 3 273 случая в Санкт-Петербурге, 2 891 - в Московской области, 1 790 - в Самарской области, 837 - в Республике Крым, 788 - в Нижегородской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 022 920, следует из сообщения штаба.

Вылечившиеся и умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 241 против 1 235 днем ранее, до 254 167. Это новый максимум с начала пандемии, следует из данных штаба.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 70 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 53 - в Московской области, 50 - в Краснодарском крае, 43 - в Ставропольском крае, 41 - в Пермском крае.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 802, до 7 754 764. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 3 882 пациента в Санкт-Петербурге, 1 866 - в Московской области, 987 - в Самарской области, 835 - в Республике Крым, 720 - в Ульяновской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 185 против 5 183 днем ранее, до 1 891 428.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 96 днем ранее. Всего в городе умерли 32 592 человека (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 6 597, до 1 674 966. В столице, по данным штаба, продолжают лечение 183 870 человек.

В новость внесена правка (11:38 мск) - уточняется число выздоровевших за сутки.