В Пскове разработали учебный видеокурс по созданию эстампа по технологиям XIV века

ПСКОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Детская школа искусств Пскова, за счет участия в нацпроекте "Культура" разработала первый в РФ авторский цикл видеопрограмм, с помощью которых любой желающий может научиться создавать гравюры по технологиям XIV века. В их числе такие редкие виды печатной графики как офорт, ксилография, линогравюра, сообщил в субботу ТАСС директор школы искусств Константин Васильев.

"Мы разработали уникальный авторский обучающий видеокурс, аналогов которому в стране не существует. Каждая серия видеоцикла посвящена конкретной технике создания редчайшего вида печатной графики - эстампа. Эту работу мы ведем в рамках нацпроекта "Культура", и здесь у нас есть общая задача - по сути мы предоставляем уникальные возможности жителям Пскова, его гостям и туристам, предлагая поучаствовать в создании культурных ценностей, которые за последние годы перешли в разряд редких. Благодаря участию в нацпроекте и федеральной поддержке мы имеем возможность нести это искусство в массы и обучать искусству создания гравюр", - сказал собеседник агентства.

Обучение технологиям XIV века

С помощью видеоцикла любой желающий сможет научиться создавать такие редкие виды печатной графики, как линогравюра, ксилография, высокая и глубокая гравюра на картоне, офорт, монотипия и диатипия. Обучение ведется технологиям создания гравюр, которые существовали в Европе в XIV веке.

"Мало кому известно, что, например, Рембрандт изучал искусство итальянского Возрождения по гравированным воспроизведениям, которые он специально собирал. Рубенс и Ван Дейк коллекционировали репродукционную гравюру - копии живописных произведений известных художников. С граверами сотрудничали такие крупные живописцы как Боттичелли, Рафаэль, Тициан, Брейгель, Рубенс, Домье, Ренуар. Только благодаря гравюрам остались известными многие не дошедшие до нас в оригиналах композиции великих мастеров прошлого. Удивительно, но мастерство граверов доходило до того, что они копировали даже мазок масляной краски. Всем этим приемам и особенностям обучает наш цикл", - сказал собеседник агентства.

В качестве съемочной площадки специалисты выбрали профессиональную мастерскую, которая оборудована на художественном отделении школы искусств. "Главное, что этот цикл будет доступен всем желающим бесплатно - цикл обучающих видеофильмов разместим не только в соцсетях, но и на общедоступных и популярных видеоплатформах. Эстамп относится к редкому виду графического искусства, но мы провели опрос граждан и выяснили, что больше половины опрошенных хотели бы освоить этот вид печатной графики, поэтому наша работа будет интересна многим жителям страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обучающий видеокурс выстроен таким образом, чтобы его смог освоить желающий без специальной подготовки. Кроме того, он рассчитан и на профессионалов в изобразительном искусстве: дизайнеров и художников. Васильев добавил, что специалисты школы искусств приступили к созданию первой в регионе открытой мастерской печатной графики профессионального уровня. Обучение в ней будут проходить представители творческой молодежи Пскова. "За год мы проведем множество уникальных и необычных выставок и лекций, все они будут посвящены эстампу - редчайшему и удивительному искусству печатной графики", - пояснил собеседник агентства.

О школе

Единственная в Пскове Детская школа искусств в начале осени стала победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Учреждение получило федеральные средства на создание открытой мастерской печатной графики. По словам руководства школы, запуск мастерской и создание обучающего цикла видеопрограмм позволит увеличить охват населения, имеющего доступ к мероприятиям сферы культуры, что является одной из ключевых задач нацпроекта.