В Петербурге простились с росгвардейцем, погибшим при задержании преступника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Прощание с погибшим во вторник подполковником Росгвардии Евгением Захаровым прошло в Культурном центре ГУ МВД.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Прощание состоялось в Культурном центре ГУ МВД, там присутствовали оба губернатора [губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области], уполномоченный представитель президента в Северо-западном Федеральном округе, личный состав СОБРа, ОМОНа, личный состав Главного управления Росгвардии Северо-Западного федерального округа войск национальной гвардии. Панихида и похороны пройдут на Серафимовском кладбище сегодня после полудня", - рассказали в пресс-службе.