Путин поздравил коллектив Театра Вахтангова со 100-летним юбилеем

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"История вашего театра поистине впечатляет. Основанный великим Евгением Багратионовичем Вахтанговым, с первых же дней он стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и всей страны. Каждая его премьера превращалась в настоящий праздник, вызывала неподдельный общественный интерес, живо обсуждалась поклонниками драматического искусства. Безусловно, за таким блистательным, непреходящим успехом - большой вдохновенный труд многих поколений вахтанговцев: режиссеров, актеров, музыкантов, художников, представителей других творческих профессий - мастеров и созидателей", - говорится в телеграмме.

"Важно, что, бережно сохраняя традиции, уникальное духовное, идейное наследие предшественников, вы открыты для новаторства, для смелых художественных экспериментов, радуете публику интересными постановками, грандиозными фестивалями", - добавил глава государства.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова был основан в 1921 году. Во исполнение указа президента РФ разработан план мероприятий, посвященных этой дате. В сентябре 2020 года состоялось открытие памятника Евгению Вахтангову у фасада театра в Москве. В самом театре модернизировали и заменили световое и механическое оборудование.

К лету 2022 года планируется завершить работы в Доме-музее Евгения Вахтангова во Владикавказе. Там будет открыт культурный центр.

К юбилею были презентованы выпущенные театром книги "Вахтанговцы после Вахтангова" Владислава Иванова и Анны Бруссер, книга воспоминаний "Наш Этуш" и "Если б я не была актрисой…" Елены Сотниковой. К юбилею 8, 9, 10, 11 ноября была представлена премьера "Война и мир" в постановке Туминаса по Л. Н. Толстому. В феврале 2021 года была показана премьера "Король Лир" по У. Шекспиру режиссера Юрия Бутусова, в мае - аудиоспектакль-променад "Вахтангов. Путь к Турандот".