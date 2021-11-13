В новом проекте заявления COP26 отметили необходимость "справедливого перехода" на ВИЭ

ГЛАЗГО, 13 ноября. /ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко, Никита Кручиненко/. Делегаты 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) договорились отметить необходимость "оказания поддержки справедливому переходу" с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в итоговом заявлении форума. Об этом свидетельствует проведенный анализ нового, уже третьего по счету чернового варианта обобщающего решения конференции, который был опубликован в субботу утром на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

Обновленный текст содержит соответствующую оговорку после призыва "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля (произведенной на обычных угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися технологиями улавливания и захоронения углекислого газа - прим. ТАСС), а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". В новом тексте также говорится, что указанные действия являются лишь частью комплекса мер по "внедрению производства чистой электроэнергии и повышению энергоэффективности".

Остался неизменным вызывавший трения пункт о необходимости сохранить одну из главных целей Парижского соглашения - стремление активными действиями удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века. Сохранился в тексте и другой связанный с предыдущим ключевой параграф итогового документа. Он содержит предложение пересмотреть определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) стран в борьбу с изменением климата к концу 2022 года. По сути, это призыв значительно повысить планку климатических обязательств на 2030 год, обращенный к странам, которые перед COP26 не представили существенно обновленных ОНУВ. Такие упреки, в частности, звучали в адрес Китая.

Кроме того, в новом черновом варианте итогового заявления "признается призыв развивающихся стран об увеличении поддержки в целях своевременной имплементации статьи 13 Парижского соглашения в адекватной и предсказуемой манере". Данная статья предполагает разработку структуры таблиц отчетности по мерам, направленным на сокращение выбросов парниковых газов, а также формирование должного механизма финансовой поддержки. Ранее эксперты отмечали, что отсутствие упоминания о подобных аспектах оказания материальной помощи вызвало серьезные противоречия между развитыми странами и "Группой 77" (крупнейшей межгосударственной организацией развивающихся стран, действующей в рамках ООН и ее органов). "Группа 77" активно выступает за упрощенный доступ к капиталу для совершения зеленого перехода.

Работоспособный документ

Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в разговоре с корреспондентом ТАСС позитивно оценил представленный документ с субстантивными решениями.

"Все вполне работоспособно, природные решения имеются в разделе об имплементации, что важно. Каких-то драматических изменений нет", - сказал он. В последнем варианте итогового заявления говорится о "важности защиты, сохранения и восстановления природы и экосистем для достижения температурной цели Парижского соглашения, в том числе посредством использования лесов и других наземных и морских экосистем в качестве поглотителей и накопителей парниковых газов".

Шансы на принятие документа уже в субботу собеседник ТАСС оценил как "очень высокие". "Практически все согласовано", - сообщил Кокорин. "В целом, рассматривая предыдущие конференции, можно сказать, что это была одна из самых мирных, спокойных и неплохо распланированных конференций", - сказал эксперт.

Однако представитель WWF обратил внимание на то, что борьба с климатическими изменениями все равно ведется очень медленно, что и продемонстрировал завершающийся COP26.

"Конечно, движение намного медленнее, чем нужно для наиболее уязвимых стран. То, что будет выражаться немало недовольства - да. Есть государства, которые прекратят существование, острова Кирибати или еще какие-то острова. Есть государства, которым придется очень тяжело, остальным просто нелегко, в том числе России. Но мир выбирает пока вот такой путь", - сообщил Кокорин.

Затянувшаяся конференция

Ранее планировалось, что двухнедельный форум, который проходит в Глазго с участием делегаций почти 200 стран, завершится в пятницу в 18:00 по местному времени (21:00 мск), однако выдержать сроки не удалось из-за сохраняющихся противоречий между делегациями. Итоговые документы COP26 должны быть одобрены всеми участниками форума.

Председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма в пятницу вечером сообщил, что финальные версии текстов могут быть утверждены в субботу во второй половине дня. Переговорщики вели работу всю ночь, не покидая территорию Шотландского выставочного центра, где проходит конференция. Многие из них, учтя опыт предыдущих климатических форумов, которые также зачастую затягивались, взяли с собой спальные мешки, чтобы отдохнуть хотя бы несколько часов перед возобновлением переговоров в субботу днем.