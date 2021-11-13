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В РПЦ надеются, что рано или поздно будет найден консенсус по захоронению тела Ленина

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает нахождение тела Владимира Ленина в мавзолее "пережитком прошлого"
Мавзолей В.И. Ленина Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Мавзолей В.И. Ленина
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тело Владимира Ленина рано или поздно вынесут из Мавзолея и захоронят, в обществе "будет найден какой-то консенсус" по этому поводу. Такое мнение высказал в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" ведущая обратила внимание на то, что тема захоронения Ленина стала популярной в обсуждении среди молодого поколения, чего раньше не было, и попросила митрополита прокомментировать мнение о том, что "в современном государстве, как минимум, нецивилизованно иметь тело незахороненного лидера в самом центре столицы".

"Я даже не сомневаюсь в том, что раньше или позже Ленина вынесут из Мавзолея, потому что это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы. <...> Надеюсь, что все-таки будет найден какой-то консенсус, и тело будет захоронено", - ответил митрополит.

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